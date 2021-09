'Labo bilood ayaan lugeynayay ,qaarado ayaan isaga tallaabay si aan Mareykanka u gaaro'

Wuxuu sugayaa in hoy laga siiyo Del Rio, oo ah magaalo yar oo ku taal xadka Mexico taas oo ay buux dhaafiyeen muhaajiriinta Haiti toddobaadyadii la soo dhaafay.

Waxay dareemaan nasiib, codsigooda magangalyo ee Mareykanka ayaa waxaa bilaaban kara in laga baaraandego, isla markaasna, waxay haystaan oggolaansho ay dalka ku joogaan.

