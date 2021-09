Shan arrimood ka ogow doorashada Itoobiya

26 Daqiiqadood ka hor

Doorashadan oo markii hore ay isku diwaangaliyeen shan xisbi siyaasadeed taas oo ka dhigaysay doorashadii ugu horeesay ee xisbiyo intaa le'eg ka qaybgalkeeda ay isku diwaangaliyaan ayaa waxaa qaadacay ilaa iyo sadex xisbi oo miisaan leh ururka ONLF oo ugu danbeeyay in uu ka baxo loolanka doorashada lixaad ayaa warsaxaafadeef ay soo saareen 17 bishan ku sheegay in aysan ka qayb galeynin doorashadn oo xisbiyada mucaaradka ay ku eedeeyeen xisbiga talada dalka haya ee barwaaqo in ay boobeen kaararkii codeynta