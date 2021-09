Afghanistan: 220 dumar ah oo ka dhuumanaya niman dadka dila oo ay Taliban ka sii daysay xabsi

Saacad ka hor

Balse hadda, in ka badan 220 ka mid ah dumarka garsooreyaasha ah ayaa dhuumanaya iyagoo ka cabsanaya in lagula kaco falal aargoosi ah, xilli ay xukunka gacanta ku hayaan Taliban.

"Habeen saq dhexe ayay ahayd markii aan maqalnay in Taliban ay maxaabiis sii daayeen," ayay tiri Masooma.

Haweeney ayaa ku oyneysa mudaharaad looga soo horjeeday in xubnaha dowladda ku meel gaarka ah oo dhan ay yihiin rag

Wax yar kaddib markii ay baxeen, dariskeeda ayaa usoo diray farriin qoraaleed ay ugu sheegayeen in dhowr xubnood oo ka tirsan Taliban ay tageen guriga ay ka carartay.

Masooma waxay sheegtay in markii loo tilmaamay ragga gurigeeda tagay ay garatay qofka raadinayay.

Dhowr bilood ka hor, intii aysan Taliban xukunka qabsanin, Masooma waxay go'aan ka gaareysay kiis ku saabsan nin kooxdan ka tirsan oo loo heystay in uu si arxan darro ah u dilay xaaskiisa.

Ugu yaraan 220 dumar ah oo horay u ahaan jiray garsooreyaal ayaa la ogyahay in waqti xaadirkan ay ku dhuumanayaan qeybaha kala duwan ee dalka Afghanistan, sida lagu xaqiijiyay baaritaan ay sameysay BBC-da.

Dhammaantood waxay heleen hanjabaado dil ah oo ay usoo direen xubnaha Taliban ee ay horay xabsiga ugu xukumeen. Afar ka mid ah raggaas waxaa si gaar ah loogu sheegay in ay yihiin niman loo xukumay dambi ku saabsan inay xaasaskooda dileen.

Kulligood way baddaleen lambarradooda telefoonka ugu yaraan hal mar, sababo la xiriira hanjabaadaha dilka ah ee loo soo diray.

Hadda dhammaantood waxay ku nool yihiin meelo ay ku dhuumanayaan, dhowr maalmood oo kasta kaddbna way baddalaan meesha ay joogaan.

Waxay wada sheegeen in guryihii ay ka tageen ay u daba mareen xubno ka tirsan Taliban. Darisyadooda iyo dad saaxiib la ah ayaa soo tabiyay in la weydiiyay su'aalo ku saabsan meelaha ay ku maqan yihiin.

Taliban oo ka jawaabeysay eedeymahan, waxa uu afhayeenkooda lagu magacaabo Bilal Karimi ku yiri BBC-da: "Garsooreyaasha dumarka ah waa in ay guryahooda ugu noolaadaan sida qoysaska kale, iyagoo aan cabsaneynin. Ma jirto cid halis galin karta. Militarigeenna khaaska ah ayaa u xil saaran in ay baaraan cabashooyinka noocaas ah iyo in ay tallaabo ka qaadaan wax walba oo xad gudub ah."