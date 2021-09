Jamaal Cabdi Naasir: ma wuxuu ahaa halyeey Carbeed mise nin guuldaro soo hoyiyay?

Sanooyiinkii ugu horeeyay noolashiisa

"Falastiin ma aha dhul qariib ah"

"Markii uu bilaabmay waxaan ku qanacsanaa in dagaalka Falastiin uusan ahayn dagaal ka socda dhul shisheeye, oo uu yahay dareen, iyo waajib is-difaacid. "

Waxaa la rumeysan yahay in dagaalkaas, uu ku dhammaaday ciidanka Israa'iil oo qabsaday meelo badan.

Dhammaadkii xukunkii qoyska Muxamed Cali

Sannadkii 1953 -kii, waxaa soo baxay go'aankii Golaha Taliska Kacaanka oo ahaa in la baabi'iyo boqortooyada oo lagu dhawaaqo jamhuuriyad, isla markaana loo dhiibo madaxweynenimada jamhuuriyadda Muxammad Naguib.

Heshiskani wuxuu dhigayay in Ingiriisku ka guuro Masar muddo 20 bilood gudahood ah iyo dhammaadka heshiiskii Isbahaysiga oo lagu saxiixay London 1936kii.

Taageerayaasha Naasir waxay rumeysan yihiin inuu la saftay masaakiinta siyaasaddiisa hantiwadaagga, halka kuwa dhaleeceeya ay ku eedeeyaan inuu bilaabay olole "caburin" oo ka dhan ah dadka ka soo horjeeda, waxayna ku eedeeyeen inuu mas'uul ka yahay burburinta nolosha siyaasadda iyo xisbiyada Masar muddo tobanaan sano ah isagoo kala diray xisbiyadii oo qaatay siyaasadda in hal xisbi dalka ka jiro.

Qaramaynta kanaalka ayaa daah furaya weji cusub.

"Gardarrada saddex-geesoodka ah "iyo cadaadisyada caalamiga ah, ayaa horseeday in la xoojiyo muuqaalkiisa oo loo arko in uu yahay hoggaamiye xoreynta gobolka iyo iyo in uu yahay nin u dhaq-dhaqaaqa madax-bannaanida dadyowga.