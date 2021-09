Haasaawaha: Maxay gabdhaha Kenya u raadsadaan macallimiin bara shukaansiga?

28 Daqiiqadood ka hor

Waxbarashada dhanka haasaawaha way sii kordheysaa sanad kasta, waxaana sabab u ah in ay bateen dumarka raadinaya in ay helaan rag ay nolosha la wadaagaan.

In ka badan toban qof ayaa wax ku qorayay kumbuyuutarrada, haweeney da' yar oo qaybta soo dhaweynta fadhisana waxay sheegtay in daawashada muuqaalladiisa ay nafteeda ku badbaadday.

Ma hubto in koorsadaas ay wax u qaban doonto iyo in kale - ma garaneyso in lacagta ay bixisay ay ku heli doonto nin guursada - balse way isku dayeysaa si kastoo ay ahaataba.