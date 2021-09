Ma dib ayey usoo rogaal celisay awooddii la wiiqey ee Ahlu Sunnah?

34 Daqiiqadood ka hor

Wararka ka imanaya deegaanka Bohol, ayaa sheegaya in halkaasi uu dagaal ku dhex marey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Ahlu Sunnah.

Wararku waxey intaa ku darayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen Bohol, taasoo 20km u jirta magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulka GalMudug, iyadoo dhawaan ay halkaasi Ahlu Sunnah Waljamaaca ay ka sameysatey saldhig.

Cabdulsalaan Yuusuf Guuleed, kuxigeenkii hore ee hey'adda nabad sugidda ee Soomaaliya, haatana ah khabiir ka faalooda arrimaha amniga ee gobolka, ayaa sheegay in dagaalka ka dhacey Bohol ay tahay fashil ku yimid maamulka GalMudug.

Wuxuu Cabulsalaan intaa raaciyey in awoodda lagala hortagayo Ahlu Sunnah, ay ku habboon tahay in lagala hortago ururka Alshabaab, kuwaasoo sida uu sheegay khatar weyn ku haya amniga iyo nolosha dadka GalMudug.

Hoggaamiyaha xisbi siyaasadeedka Wadajir, Cabdulraxmaan Cabdulashakuur, ayaa dalbadey in la joojiyo dagaalka ka socda deegaanka Bohol, ee katirsan maamulka GalMudug.

Cabdulraxmaan Cabdulshakuur ayaa ku booriyey maamulka GalMudug, waxgaradka, haweenka, dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka in gacan hadalka aanan dhibaatada jirta xal looga gaareyn.

"Ahlu Sunna waxay aragtay fursad ay dareensan tahay inay ku soo rogaal celin karto." Waxayna fursadaasi ka dhalatay dagaallada qabiillada ee deegaanka ku soo batay, Shabaabka oo caqabad ku nqodoay gobolka. Waxaana fursadaasi abuuray maamulka Galmudug. waxay rabaan siyaasad ahaan in dib uqabsadaan mamaulkii horay loga saaray oo ay buuxiyaan meelaha ay dabacsanaanta," ayuu yiri Cabdulsalaan Yuusuf Guuleed.

Maxaa wiiqay markii hore awooddii Ahlu Sunna?

Ururka Ahlu Sunna ayaa in muddo ah ka talinayay qeybo badan oo ka tirsan gobollada dhexe, laga soo billaabo sanadkii 2010, oo ay dagaal kula jireen Al-Shabaab, iyaga oo in badan kaashanayay ciidamada Itoobiya. Ma ahan markii ugu horreeyay ee ay so rogaal celiyaan.