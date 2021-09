Wax ka ogow baxsashada, dib u soo qabashadooda iyo waxa ku dhici doona maxaabiistan?

25 Daqiiqadood ka hor

Maxaa dhacay?

Xigashada Sawirka, Israel Prison Service handout via Reuters

Markii howlwadeennada jeelka ay bilaabeen inay maxaabiista tiriyaan 4:00 subaxnimo (01:00 GMT) waxa ay ogaadeen in lix masbuux ay maqan yihiin.

Maxaanay ilaalada xabsigu waxba u dareemin?

Waxa ay eedahaasi ku darayaan in barta internetka lagu daabacay qaabka loo dhisay xabsiga iyo xogta dhismaha; in lix masbuux oo laga soo qabtay magaalada Jenin ee Daanta Galbeed hal qof lagu wada xiro, oo ay ku jiraan saddex nin oo si wayn loo rumaysnaa inay doondoonayaan inay baxsadaan; iyo go'aanka ah in aanan la daarin qalabka taleefannada hawada ka saara kaas oo ka hor istaagi lahaa inay isticmaalaan taleefannada loo soo dusiyay si ay ula xiriiraan dad ku sugnaa bannaanka jeelka.