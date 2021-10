Qadar: Taalibaan annaga hanaga barato sida loogu dhaqmo shareecada Islaamka

Saacad ka hor

Qadar ayaa door muhiim ah ka cayaartay in wada hadal lala bilaabo Taliban. Balse haatan Qadar waxay niyad xumo ka muujisay hannaanka Taliban kaddib markii ay la wareegeen Afghanistan. Qadar waxay sheegtay in go'aanka kooxda ee gabdhaha uu ahaa mid aad niyad jab u leh.

Qadar waxay sheegtay in go'aankaasi ahaa mid dib u dhac ah. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Qadar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay in kooxda ay ku qasban tahay inay eegto sida xukuumadda Islaamiga ah ay uga howlgasho Qadar.

Qadar oo ka niyad jabsan Taliban

Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sidoo kale sheegay in waxa ay Taliban sameeyeen toddobaadyadii la soo dhaafay ay yihiin wax aad niyad jab u leh. "Waxaan rajeyneynaa in dowladda Afghanistan lagu soo celin karo waddada," ayuu yiri. Waxaa rajeyneynaa in Qadar, iyadoo kaashaneysa saameynteeda xooggan, in Taliban ay ku dhiirri geliso inay aad uga fiirsato go'aamadeeda.