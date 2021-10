Nin dilaa ah oo ay booliska Faransiiska 35 sanadood baadigoobayeen oo la ogaaday inuu iyaga ka tirsanaa

26 Daqiiqadood ka hor

Maydka dilaaga ayaa waxaa laga helay guri kiro ah

'Nin aad isu huba'

Mr Saban ayaa rumaysan in dilaaga uu wax walba u sameeyay si uu u xaqiijiyo in dhiiggiisa hiddasidaha ah uusan uga tegin goobaha fal dambiyeedyada. Hasayeeshee haatan huwiyaddiisii waa la shaaciyay oo waxa uu doonayaa in dambiyadii aanan xalka laga gaarin in dib loo furo taas oo aanan waligeed la adeegsan dhiigga hiddasidaha.