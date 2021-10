xilka cusub ee Kenya ee Golaha Ammaanka iyo waxa uu uga dhigan yahay muranka badda

Saacad ka hor

Wuxuu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay u ololeynta sharafta aadmiga, isagoo wacad ku maray in inta ay xilka heyso ay kenya sidoo kale ka hadli doonto meel ka dhaca xuquuqda aadanaha.

Muxuu qabtaa Madaxweynaha Golaha Ammaanka?

Madaxtinnimada Kenya ee Golaha Ammaanka ma saameyn kartaa kiiska muranka badda?

Sida ay warbaahinta Kenya ku warrantay dowladda Kenya ayaa sabab uga dhigtay arrintan inay ka cabanayso in maxkamadda aysan si xaq ah ula dhaqmin Kenya iyo in maxkamadda aysan doonayn in ay tixgaliso codsiga Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska iyada oo sabab looga dhigayo feyriska Corona.