"Ahlu sunna waxay raadinayaan in madaxweynaha la dooran doono ay wadahadal la galaan"

38 Daqiiqadood ka hor

Sanator Cabdixakiim Macalim oo ka mid xildhibaannada cusub ee Aqalka Sare kuna matala dowladda federaalka degaannada xiisadu ka taagantahay ayaa sheegay in aysan aqbali doonin tallaabooyinka Ahlu Sunna ay qaadayso ayna u arkaan kuwo ay ku radainayaan waddo ay gorgortan kula galaan dowladda cusub ee la filayo in ay timaaddo.

Inkasta oo Ahlu sunno sheegtay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay la dagaallamaan Al-shabaab haddana Sanatar Cabdixakiim Macalin ayaa aaminsan in taasi ay tahay arrin aan sax ahayn,wuxuuna sabab uga dhigay in Ahlu Sunna ay dagaal la galeen ciidamada amniga maamulka Galamudug oo waliba waxaa uu yiri:"Haddii ay doonayaan in ay Shabaab la dagaallamaan ciidamada amniga ee Shabaabka ku sii jeeday dhabarka kama toogteen".