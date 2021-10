Iiraan oo shuruurd hor leh ku xirtay wada hadalladii nukliyeerka

Xigashada Sawirka, STR/AFP via Getty Images

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Hossein Amir-Abdollahian ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay bishii la soo dhaafya isku dayeen inay kala hadlaan soo celinta wada hadallada nukliyeerka, balse uu ku xiray shuruud adag, oo hore la isku mari waayay.

Wasiirka ayaa sheegay in Mareykanku uu ku qasban yahay in Iiraan uu siiyo lacag dhan $10 bilyan oo doollar oo uu hore uga xayiray dalkaas.

Muxuu yahay Heshiiska Nukliyeerka ee 2015?

Waxaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo horumarinta nukliyeerka Iran oo xawli ku socday, waxaana Iiraan lagu qanciyay si ay u joojiso tallaabooyinkaasi in laga qaadayo cunaqabateennada caalamiga ah ee saarnaa, hase yeeshee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaasi.