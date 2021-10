Hindiya: Wiil Muslim ah oo loo dilay jaceylka gabadh Hindu ah aawadii!

21 Daqiiqadood ka hor

Meydka wiil 24 jir ah ayaa laga helay waddada tareenka ee deegaanka Belgaum, oo ka tirsan gobolka Karnataka ee dalka Hindiya. Haatan kiiska ayaa si kale isku beddelay waxaana la sheegay in dilka ninkaasi uu la xiriiro arrimo jaceyl.

Wargeyska The Indian Express oo soo xiganaya booliiska ayaa sheegay in meydka Arbaaz Aftab Mulla uu u muuqday mid la jarjaray, balse kaddib baaritaan lagu sameeyay waxaa soo baxday in la dilay.