Turkiga iyo Ruushka: Ma cadow ayay yihiin mise saaxiibbo?

37 Daqiiqadood ka hor

Xiriirka ka dhexeeya dalalka Turkiga iyo Ruushka cidna kama qarsoona. Waxaa la rumeysan yahay inuu jiro xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dal ,balse haddii aad si taxaddar leh u fiiriso, xiriirka ayaa ka muuqda amba inta badan laga arkaa dhinacyada ganacsiga iyo dalxiiska.Hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay in Turkiga iyo Ruushka ay tartan adag galiyaan qaybo kala duwan.

Markii Turkigu ku dhawaaqay inuu Ruushka ka iibsanayo nidaamka difaaca gantaalaha ee S-400, dalalka NATO, oo uu ku jiro Mareykanka, waxay ka codsadeen Turkiga in aanu tallaabadaas qaadin oo uu joojiyo hubka uu ka soo iibsanayo Ruushka.

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalna uusan ku amri karin inuusan iibsan gantaallada S-400.

Arrintaas ayaa iftiimisay in xiriirka Turkiga iyo Ruushka uu yahay mid xooggan siina jiri doona muddo. Waxaa kale oo go'aanka Turkigu muujinayay inay sax tahay oo xiriirka ganacsi ee labadooda uu yahay mid qoto dheer.

Dhinacyada aaney saaxiibka ku ahayn

In kasta oo uu jiro iskaashi ganacsi oo aad u ballaaran oo labada dal ay waddaagaan ,haddana meelo badan waxaa ka jira jahawareer u dhexeeya xiriirka labada dal taasina waa dhinaca dagaalkii dalka Suuriya.Suuriya ,markii Ruushka uu taageerayay xukuumadda Bashar al-Assad, Turkigu wuxuu taageerayay dagaalyahannada fallaagada ah.

Turkigu wuxuu aaminsanyahay in ururka PKK, uu yahay argagixiso wuxuuna rumaysan yahay in YPG ee ka dagaallama Suuriya uu yahay laan ka farcantahay PKK. Dhawaan, Madaxweynaha Turkiga Erdogan markuu booqday Ruushka wuxuu la kulmay Madaxweyne Vladimir Putin.

Markii uu ka soo laabtay socdaalkiisii uu ku tagay Ruushka , Erdogan wuxuu sheegay in Turkigu uu ku adkeysanaayo go'aan kasta oo Ruushku ka gaaro Suuriya oo aysan su'aal ka taagneyn in dib loogu laabto.

Marka laga hadlayo weeraradii dhawaan ka dhacay Suuriya , Erdogan wuxuu sheegay in heshiis lala galay Ruushka si gobolka looga tirtiro kooxda argagixisada ee YPG/PKK, kaas oo la fulin doono.

Waxa uu carabka ku adkeeyay in intii uu booqashada ku joogay Ruushka in si dhab ah la iskula soo qaaday arrinta joogitaanka kooxda YPG/PKK wuxuuna xusuusiyay Putin inay tahay inuu iskaashi xooggan kala yeesho la dagaalanka argagixisada.

Maxaa kale oo uu sheegay Erdogan?

Turkigu wuxuu rumaysan yahay in ugu yaraan 40,000 oo qof, oo ay ku jiraan haween, carruur iyo dhalinyaro ay dhinteen intii uu socday weerarka 35-ka sano ee PKK. Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ururkan ku daray liiska ururada argagixisada.Mareykanka ayaa sidoo kale ahaa dhinac saddexaad dagaalka Suuriya, kaasoo mar taageeray dagaalyahannada mucaaradka, oo ay ku jiraan PKK.

Erdogan ayaa sheegay in Brett McGurk, oo ah isku-duwaha Aqalka Cad ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, uu yahay "agaasimaha PKK/YPG/PYD".Erdogan ayaa sheegay in ay tahay in Mareykanku uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxo Suuriya kuna wareejiyo dadka dalka iska leh.