Hilibka Xoolaha iyo Halista Caafimaad ee uu leeyahay

Xanuunka Suleeymaan waxaa la sheegay in uu ka qaaday hilibka guduudan, "waxaan aad u cuni jiray hilibka, markasta oo aan xilliga qadada shaqada ka boxo waxaan cuni jiray hilibka, xitaa waxaan u tagi jirnay kawaanlaha, waxaanan cuni jiray illaa hal kiilo oo hilib ah" ayuu yiri Suleeymaan.

Suleeymaan waa uu ka shalaayaa in uu hilibka guduudan badsaday, balse aad ayay u adagtahay in adiga oo ku nool dal Niger oo kale ah in aad ka dhawrsato hilibka.