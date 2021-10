Hindiya: Darawalkii gaariga xamuulka ah wuu hilmaamay inuu diyaarad waday

52 Daqiiqadood ka hor

Diyaaradda ayaa ku xannibantay buundada loogu talo galay dadka lugeynaya oo ku taalla meel u dhow garoonka diyaaradaha ee New Delhi

Xigashada Sawirka, Screengrab from AshokeRaj/Twitter

Caalamka oo dhan waxaa si weyn ugu faafay muuqaal ku saabsan mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Air India oo ku xayiran buundo ku taalla magaalada New Delhi ee caasimadda u ah dalka Hindiya.

Diyaaradda oo ahayd mid howlgab ah oo aan shaqeynin ayaa la soo tabiyay in la iibiyay, waxaana lagu waday gaari xamuul ah marka ay ku xannibmeysay buundada hoosteeda.

Muuqaalka la shaaciyay ayaa muujinaya gawaari garab mareysay diyaaradda oo u muuqata in garbihii laga gooyay.

Wariye u dhashay Hindiya, Ashok Raj, oo muuqaalka la isla wadaagayo soo galiyay Twitter-ka ayaa sidoo kale shaaciyay bayaan ka soo baxay maamulka shirkadda diyaaradaha ee Air India, taasoo sheegtay "in aysan wax xiriir ah la lahayn diyaaraddaas, mas'uuliyaddeedana horay loogala wareegay".

Su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sababta keentay in diyaaradda gaariga weyn lagu safrinayay ay ka hoos bixi weyso buundada, maadaama la doonayay in "horay loo sii ogaado cabirka".

Dadka hadal haya dhacdadan ayaa sheegay in darawalka gaariga xamuulka ah kaxeynayay uu hilmaamay inuu diyaarad ku wado dusha.

Yaa iibsaday diyaaradda?

Mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Delhi ayaa u sheegay wargeyska Times of India in "diyaaraddaas aysan ahayn mid laga leeyahay gegida New Delhi, darawalka safrinayayna ay suuragal tahay inuu ku khaldamay waddadaas".