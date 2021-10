Oscar: Filimkii laga sameeyay "Ka baxsashadii Muqdisho ee 1991" oo u tartamaya billad caalami ah

Golaha qaabilsan arrimaha filimada ee Kuuriya oo magacooda loo soo gaabiyo KOFIC ayaa Talaadadii sheegay in ay ilaa lix filim oo loo soo bandhigay ka doorteen filimka "Escape from Mogadishu" ayna ku qanceen inuu soo hoyin karo guusha ay doonayaan.

Maxaa lagu xushay filimka ku saabsan Soomaaliya?

Golahan ayaa bayaankooda intaas sii raaciyay: "Horayba filimkan wuxuu u soo jiitay daawadeyaasha gudaha iyo dibadda labadaba, waxaana laga bixiyay faallo soo dhaweyn ah. Waxaan rajeyneynaa in 'Muqdisho' uu sii horseedi doono in indhaha caalamka ay xiiseeyaan filimada Kuuriya."

Sanadkan waxaa loo xushay in lagu daah furo fantasyaha filimada Aasiya ee ka dhacay New York, wuxuuna noqday filimkii ugu horreeyay ee halkaas laga daaray.

Muxuu ka yiri safiirkii Kuuriyada Koonfureed ee Soomaaliya?

Markii Kang la weydiiyay su'aal ku saabsaneyd inuu hal mar xitaa ka labolabeeyay in diblomaasiyiinta reer Kuuriyada Waqooyi uu hal meel la seexdo, wuxuu yidhi: "Laguma jirin xaalad laga fikiro wax noocaas ah. Waxa kaliya ee diiradda la saarayay wuxuu ahaa in si wada jir ah looga soo badbaado meeshaas."

Kaddib maxaa dhacay?

"Waxay noo sheegeen inay heli karaan diyaarad dagaal oo qaadi karta toddobo ilaa siddeed qof halkii marba - wayna ku filneyd dadka reer Kuuriyada Koonfureed ee joogay Muqdisho," ayuu yidhi ang. "Waxaan u dacwooday safiirka Talyaaniga, waxaana u sheegay in aanan ka tagi karin dadka reer Kuuriyada Waqooyi ah. Waa in dhammaanteen nala qaado ama la iska dhaafo."

Filimka laga jilay qisadan, waxaa ku jira in atooraha lagu magacaabo Kim Yoon-seok, oo matalayay Kang, uu weydiiyay Heo Joon-ho, oo matalayay Kim, in uu jeclaan lahaa inuu u baxsado dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Balse Kang wuxuu sheegay in arrintaas ay tahay mid been abuurasho ah.