Muxuu yahay qalabka cusub ee maskaxda lagu rakibo si qof loo daweeyo?

26 Daqiiqadood ka hor

Qalab yar oo elektaroonik ah ayaa ku rakiban maskaxda qof bini'aadam ah, wuxuuna ku xiriirsanyahay maskaxda , iyada oo ujeedku yahay in uu bixiyo digniin ku saabsan in qofkaas uu welwel hayo iyo in kale. Seeynisyahanada Maraykanka ayaa aaminsan in qalabkani yahay mid natiijo fiican oo dhanka caafimaadka ah horseedi kara.