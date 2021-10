Facebook oo ay ku marqaati furtay haweenay u shaqayn jirtay shirkadda

Haweenay horey ugu shaqayn jirtay shirkadda Facebook ayaa qiraal ka hor samaysay Aqalka Congress-ka Maraykanka, kaas oo ku aaddan waxyaabaha sharciga ka baxsan oo la sheegay in ay shirkadda samayso si ay u hesho macaash badan.

Frances Haugen oo 37 jir ah, taas oo horey u ahayd agaasimaha dhanka wax soo saarka ee shirkaddan ayaa sheegtay in shirkadda iyo adeegyada ay xambaartaba ay yihiin kuwa dhibaato weyn ku ah carruurta, kala qeybiya bulshada, islamarkaasna daciifiya dimoqoraadiyadda.

Hase yeeshee asaasaha facebook Mark Zuckerberg ayaa iska difaacay eedeymaha , wuxuuna ku tilmaamay kuwa been abuur ah, sawir qaldana ka bixinaya shirkadda.

Warqad uu u qoray shaqaalaha ayuu ku sheegay in sheegashooyinka haweenaydani aysan ahayn kuwa nuxur samaysanaya, isaga oo farta ku fiiqay dedaalo uu sheegay in ay shirkadda ku bixisay la dagaalanka been abuurka , iyo sidoo kale kor u qaadista hufnaanta.