Axmed Shide: Waa kuma wasiirka keliya ee Soomaalida ah ee Itoobiya?

22 Daqiiqadood ka hor

"In kasta oo aan kala duwannahay, haddana waa in aan qaadanno dhaqan wada shaqeyn ah," ayuu Abiy u sheegay baarlamaanka.

Dib u soo noqoshada Axmed Shide ee xilka Wasaaradda Maaliyadda, ayaa muujinaysa sida ay uga go'an tahay in uu la sii shaqeeyo ra'iisul -wasaare Abiy oo dadaal ugu jira in isbadal dhaqaale uu ka hirgeliyo dalkaas, gaar ahaan in dib u eegis lagu sameeyo hayadaha ganacasiga ee dowladda u xiran.