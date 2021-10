Cilmi baaris: Soonka ma wuxuu sare u qaadaa awoodda xusuusta maskaxda ee bini'adanka?

Waxaan la aaminsan yahay in marba marka ka sii dambeysa, oo qofka ay da'diisa sii korodho, in awoodda xusuusta bini'adanka ay sii daciifto.

Balse qaar ka mid ah cilmi-baarisyada cusub ayaa tilmaamaya in aan wax ka qaban karno dhibaatadaas oo aan dib u soo celinno xusuusta, waxayna ku xiran tahay cadadda cuntada amaba cabitaanka aad cabeyso.

Cilmi baaris

Cilmi-baaris lagu sameeyay jiirka ayaa lagu ogaaday in marka tirada kaloriga la yareeyo, ay maskaxdu soo saarto unugyo cusub ama neerfayaal.

Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa neurogenesis. Saynisyahannada waxay ogaadeen in xusuustooda ay hagaagtay.

Dhakhaatiirta Kulliyadda ee Kings ee kala ah Sandrine Thuret iyo Curie Kim, ayaa baaraya bal in ay taasi sidoo kale suurtogal ku tahay aadanaha.

Tijaabo

Waxaa tijaabadu looga gol leeyahay in lagu helo kala duwanaanshaha sawirradii horay loo qaaday iyo sawirrada cusub ee la qaaday.

Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in unugyo cusub iyo neerfayaal ay ka sameysmeen in qofka uu soomo iskana yareeyo kaloriga.

Natiijo

Waxaa la ogaaday in kala soocidda qaab-dhismeedka jirka dhammaan dadkii ka qeyb qaatay tijaabada ay soo hagaagtay, heerkooda maaddada klotho ee borotiinka ahna ay sidoo kale korodhay.

Tijaabadan ayaa muujinaysa in cunnada oo la iska yareeyo ama in la soomo, in ay awoodda xusuusta ee qofku kor qaadeyso.