Talaal: Malaariyada talaalka loo helay dhibaato intee la eg ayay ku haysaa Soomaaliya?

Saacad ka hor

In malaariyada tallaal loo helo ka dib muddo qarni ah oo la baadi-goobayay, waa mid ka mid ah guulaha waawayn ee la gaaray.

Hadda, ka dib markii lagu guulaystay barnaamijyada tallaal oo tijaabo ahaa oo laga fuliyay dalalka Ghana, Kenya iyo Malawi, waxay Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) sheegtay in ay tahay in tallalkan lagu baahiyo wadamada Afrika ee ka hooseysa Saxaraha iyo gobollada kale ee uu cudurka malaariyada uu saameeyay.