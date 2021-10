Heesaa Caan ah oo laga hayo cajal sir ah oo diidday in ay bixiso lacag xujo ah

20 Daqiiqadood ka hor

Gabadh xagga heesaha caan ku ah oo u dhalatay dalka Nigeria. Magaceeduna yahay Tiwa Savage ayaa sheegtay in lagu xujeeyay lacag maadaamaa laga hayo cajal sir ah oo muujinaya waxyaabo aan habboonayn.

Tiwa waxa ay sheegtay in ay diidday in ay lacagta bixiso, marnabana aysan ogolaan doonin in la rakaateeyo.