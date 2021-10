Lix arrimood oo ku saabsan nolosha 'Aabihii nukliyeerka Pakistan' ee geeriyooday

Saacad ka hor

Wuxuu muddo ku noolaa Yurub

Markii uu dhameeyay waxbarashada, wuxuu isku dayay in uu ku laabto Pakistan si shaqo halkaas uu uga helo, wuxuu la shaqeeyay ha'yadda qaabilsaneyd cilmi baarista nukliyeerka.

"Tacliintiisii markii uu soo dhameystay dhowr jeer ayuu isku dayay in uu Pakistan aado oo uu shaqo ka raadsado, dhammaan meelihii uu araajida u qortay wey usoo jawaabi waayeen kadib wuxuu shaqo ka helay hay'ad la yiraahdo FDO oo cilmi baaris ah, shaqadii waxay u horseeday in uu xoogga saaro cilmi baaris badan oo ku saabsan nukliyeerka iyo seyniska nukliyeerka" ayuu Dr Axmed Sheekh Maxamed (Axmed Tiir) oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Caalamka Islaamka.

Lix maalmood ayuu Nukliyeer ku sameeyay

Wuxuu ahaa seynisyahankii u horseeday in Pakistan ay hagaajisato warshaddii ugu horreysay ee nukliyeerka ee ku taalla Kahuta oo u dhaw magaalada caasimadda ah ee Islamabad.

Wuxuu intaa ku daray in nukliyeerkii uu ninkan u sameeyay Pakitsan ay horseeday in meesha uu ka baxo walaacii Pakistan uga imaanayay dhinaca Hindiya ee ku saabsanaa in weerar ay ku soo qaado.