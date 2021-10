Masten Wanjala: Dad garaacid ku dilay ninkii carruurta "dhiiggooda cabi jiray"

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, Directorate of Criminal Investigations - Kenya

Dad badan oo ku nool Galbeedka Kenya ayaa isugu tagay oo dilay ninkii qirtay in uu carruurta dili jiray ka dibna dhiiggooda cabi jiray. Ninkaas ayaa laba maalmood ka hor ka baxsaday saldhig boolis oo ku yaalla Nairobi.

Ka dib markii uu saldhigga ka baxsaday, booliska Kenya waxay billaabeen howlgal ballaaran oo lagu raadinayay ninkan qirtay in uu dilay 10 canug, shan sano gudahood.

Wuxuu qirtay in mararka qaar uu dhulka ku jiidi jiray, dhiiggoodana cabi jiray.

Waxaa la sheegay in uu dib ugu noqday guriga waalidiintiisa - kuwaas oo iska deyriyay ka dib markii dembiga uu galay - waxaana ceeji iyo garaacid ku dilay dadkii deriska oo bannaanka ku arkay, kuwaas oo u raacay illaa gurigii uu ku dhuumanayay, sida ay sheegeen dad goobjoogeyaal ah oo la hadlay wargeyska The Standard.

Wuxuu isku deyay in aysan ka shakinin dadka deegaanka, wuxuuna ku dhuumanayay guri aan ka fogeyn midka waalidkiisa, sida uu wargeyska ka soo xigtay taliyaha booliska ee magaalada Bungoma.

Waxaa loo maleynayaa in waalidkiisa ay garteen maydkiisa, balse afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in weli ay baarayaan si ay u xaqiijiyaan in Wanjala uu dhintay, sidaas waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters.