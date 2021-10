Kiiska dilkii madaxweynihii Burkina Faso, Thomas Sankara: Yaa dilay halyeeygii Afrika?

Saacad ka hor

Hoggaamiyihii howlkarka ahaa ee u doodi jiray midnimada Afrika, waxaa toogtay ciidamo, 15-kii bishii Oktoobar 1987 isaga oo 37 sano jir ahaa, ka dib markii dalkaas uu ka dhacay afgembi militari, taas oo horseeday in ninkii saaxibka dhaw la ahaa Sankara, Blaise Compaoré, uu awoodda la wareego.

Compaoré wuxuu ka mid yahay 14 qof ee lagu eedeeyay dilkaas, balse haatan wuxuu ku sugan yahay dalka deriska ee Ivory Coast, halkaasoo uu u cararay markii 2014 lagu khasbay in uu is casilo oo ay dibadbaxyo ballaaran ka dhaceen dalkaas.

Wuxuu ku celceliyay in uusan wax lug ah ku laheyn dilkii Thomas Sankara, wuxuu qaadacay dhageysiga dacwadda loo heysto.

Waxay intaa ku dartay: "Waxaan doonayaa in aan ogaado runta, yaa ka dambeeyay dilkiisa iyo sababta".

Sankara, Afrika waxaa weli looga aqoonsan yahay halyeey- sawirradiisa waxaa lagu dhajiyay baabuurta ka shaqeysa guud ahaan galbeedka Afrika, dhanka Koonfur Afrika, hoggaamiyaha mayalka adag ee mucaaradka, Julius Malema, wuxuu soo hadal qaadaa in Sankara uu yahay qofka uu ku daydo.

Sankara, maxaa loogu tilmaamaa halyeey?

Wuxuu mamnuucay in la isticmaalo baabuurta dowladda iyo diyaaradaha qeybta raaxada ah raacaan.

Sankara wuxuu ku baaqay in Afrika ay midowdo si loo hor joogsado waxa uu ku tilmaamay 'guumeysiga dadban', taasoo uu ku waday hay'adaha sida IMF iyo Bangiga Adduunka.

Wuxuu bilaabay siyaasado ka dhan ahaa galaangalka dalalka shisheeye taas oo caqabad ku noqotay awooddii Faransiiska ee gobolka, xaaskiisa Mariam waxay ku eedeysay Faransiiska in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay dilka Sankara.

Mr Damiba wuxuu sheegay in ay socdaan qorsheyaal lagu ballaarinayo xarunta xuska Sankara, isla markaana taallada kor loogu qaaday ilaa 87m.

Maxay aheyd dhaleecenta loo jeedin jiray?

Warbixin ay sannadkii 1986 soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa shaaca ka qaaday eedeymo ah in siyaasiyiinta mucaaradka xabsiyada loo taxaabay iyagoo aanan wax maxkamad la soo taagin, isla markaana jirddil loo geystay.

Blaise Compaore wuxuu ahaa Sankara saaxibkii , wuxuu beeniyay in wax lug uu ku lahaa dilkiisa

"Waxay ila tahay in uusan dhageysan jirin ama uusan la hadli jirin mucaaradka. Aad ayuu ugu gaabsaday fikradda ku saabsan furfurnaanta siyaasadda iyo dimuqraadiyadda," ayuu yiri Serge Theophile Balima, oo ahaa wasiirkii warfaafinta xilliggii dowladdii Sankara.

Wuxuu intaa ku daray: "Wuxuu doonayay in awoodda uu ku wareejiyo shacabka. Wuxuu awood siiyay shaqaalaha caadiga ee muruq maalka ah, kuwaas oo ay hoggaaminayeen guddiyada difaaca kacdoonka ee CDRs, waxaana loo shaqaaleysiiyay in ay wax ka dhahaan waxyaabaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda, waxay geysteen tacaddiyo taas oo sumcad xumo ku noqoneysay maamulkiisa".

Wareysi uu sannadkii 2020 siiyay website-ka Africa Report, madaxweynihii hore Burkina Faso ,Jean-Baptiste Ouédraogo, oo ah ninkii xukunka ka tuuray Sankara, ayaa ninkan ku tilmaamay, "In madaxtinimada ay madax martay oo shaki badan uu qabay".

Dacwadda ku saabsan dilkiisa, maxay muddo dheer u qaatay?

Xaaskii uu ka geeriyooday, waxay sanadkii 1997 gudbisay dacwad ku saabsan dilka seygeeda, balse 15 sana ayay ku qaadatay in maxkamadda sare ay go'aan ka gaarto baaritaanada ku saabsan arrintaas.

Yaa kale oo laga dhageysanayaa dacwadda?

Madaxii hore ee shaqaalaha dowladdii Mr Compaoré, Gilbert Diendéré iyo 11 qof oo kale ayaa lagu wadaa in ay ka soo hor muuqdaan maxkamad militari, waxay wajahayaan dacwado la xiriira "inay weerareen amniga dowladda" iyo "inay gacan ka gesyteen dilka" iyo "in ay qariyeen meydadka".

Dadka lagu eedeeyay dilka Sankara waxaa sidoo kale ka mid ah, Diébré Jean Christophe, oo ah dhakhtarkii saxiixay shahaadadii muujineysay in Sankara uu iska dhintay, waxaana loo heystaa in uu ka been sheegay arrintaas.