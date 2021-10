Afghanistan: Ninkii hadda ka hor Joe Biden Khatarta ka badbaadiyay oo lasoo baxay qoyskiisa

19 Daqiiqadood ka hor

Sanadkii 2008-dii, baraf dabeylo xoog badan wata ayaa sababay in diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay saarnaayeen Mr Biden iyo xildhibaanno kale oo Mareykan ah inay si khasab ah ugu degto meel buuraleey ah, halkaasoo ay halis ugu jireen in lagu weeraro.

Hay'adda "Human First Coalition", oo gacan ka geysaneysa caawinta in ka badan 200 oo reer Afghanistan ah oo ku sugan Pakistan, ayaa BBC-da u sheegtay in ay "aad ugu mahad celinayaan" saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Pakistan ee ka caawinaya "dadaalkooda ku aaddan in ay soo badbaadiyaan turjumaankii madaxweyne Biden iyo qoyskiisaba".