Bollywood: Waa kuma askariga xaaskiisa ay atariishada tahay ee wiilka Shah Rukh Khan u xiran yahay?

27 Daqiiqadood ka hor

Maanta oo ah 13-ka bisha October, 2021 ayaa la filayaa in uu billowdo dhageysiga kiiska ka dhanka ah Aryan.

Waa kuma Sameer Wankhede?

Eedeymaha la xiriira in xiddigaha Bollywood-ka ay ku lug leeyihiin ganacsiga maandooriyaha waxa ay indhaha NCB kusoo jeesteen kaddib geeridii atoorihii lagu magacaabi jiray Sushant Singh Rajput.

Bannaanka ayay iska taallay hadal heynta ku saabsan in jilayaasha Bollywood-ka ay isticmaalaan daroogada, waxaana taas sii dheereyd in Sushant Singh Rajput saaxiibtiis Rhea Chakraborty lagu eedeeyay inay isticmaasho daroogada.

Waxa uu intaas ku daray "in 12 qof loo xiray dacwado la xiriira daroogada".

Waxaa la sheegay in sanadkii 2011-kii markii koobka ciyaaraha Cricket-ka ee Hindiya ay kusoo guuleysatay la keenay garoonka diyaaradaha Mumbai la diiday in lala soo galo ilaa laga bixiyo canshuur. Xilligaas Sameer ayaa joogay qaybta canshuur eegista.

Xaaskiisa waa atariisho

"Waxaa jira dad sheegaya in NCB ay si gaar ah u raadsato dadka ku jira Bollywood-ka, laakiin dadkaas waxaan kula talinayaa inay wax aqriyaan, wararkana la socdaan. Way sahlan tahay in wax la eedeeyo iyadoo guriga la iska fadhiyo, taleefan qaali ahna la isticmaalayo, inta aad wax eedeyneyso adigoo iska fadhiyana, NCB waxay ku mashquulsan tahay inay la tacaasho xakameynta daroogada," ayay sii raacisay qoraalkeeda.