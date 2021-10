Qarixii Soobe iyo xusuusta Fahmo: "Waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno dhulgariir"

35 Daqiiqadood ka hor

Qaraxaas ayaa xasuus ku reebay qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah gaar aahaan kuwa ku nool Muqdisho waxaana jira dad ilaa iyo hadda la la'yahay nolol iyo geeri doona loona badinayo in ay dhinteen.

Waxaa suuragal ah in dib loo dayactiray dhismeyaashii ku burburay qaraxaas, waxaana baaba'ay raadadkii muuqday ee uu reebay, balse saamayntii uu ka tagay ayay wali dad badan la nool yihiin, afar sano ka dib.

"Aniga waxaan joogay aagga Banaadir. Casir in aan tukado ayaan rabay, markaa ayey musiibada dhacday. Waan soo kala cararnay, meel aan ka baxnana waan waynay."

Qaraxaas waxaa ku dhimatay in ka badan 500 oo qof, waxaana ku dhaawacantay illaa in ka badan 600 oo kale. Waxaa sidoo kale burburay dhismeyaashii waddada saarnaa.

Fahmo waxay sheegtay in dhallinyaro badan ay u istaageen in ay sameeyaan wixii ay qaban kareen si ay ugu gurmadaan dhaawaca iyo kuwii ehelladooda ku waayay qaraxa.

Balse hammigoodaas waxaa caqabad ku noqday in isbitaallada magaalada aysan lahayn meel ay dhiigga ku keydiyaan, taas oo sababta in dadka qaar la weydiisto in ay soo noqdaan.