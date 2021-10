Poland: Nin dadka qaxootiga ah ee u tallaabaya Poland u keenay qorshe faa'iido iyo halis leh

Kamil Syller ayaa ka codsaday shacabka ku nool agagaarka xuduudda inay baaq u sameeyaan dadka qaxootiga ah ee dhuumanaya si ay u siiyaan raashin iyo hoy, xilli ay dowladduna aad uga soo horjeeddo in la martigaliyo dadkaas.

Mashruucan ayaa loo sameeyay bog Facebook ah oo lagu soo qorayo farriimo ku qoran luuqadaha Ingiriiska, Polish iyo Carabi si sare loogu qaado wacyigelinta ku aaddan in la taageero qaxootiga magangalyo doonka ah.

Mr Syller, oo ku nool meel 5 kiiloomitir u jirta xadka, ayaa sheegay in muhaajiriin badan ay naftooda halis galinayaan iyagoo ku dhuumanaya keymaha xilli uu jiro qabow aad u daran, halkii ay caawinaad ka weydiisan lahaayeen dadka deegaanka.

Sababta ay khatarta ugu bareerayaan ayuu sheegay inay tahay cabsi ay ka qabaan in ay gacanta u galaan booliska Poland kaddibna dib loogu celiyo dhinaca Belarus.

Isagoo la hadlaya wargeyska Poland kasoo baxa ee lagu magacaabo Wvborcza ayuu Mr Syller u sheegay tahriibeyaasha in marka ay arkaan guri looga baaqayo ay ku xisaabtamaan in la siinayo raashin, dhar ay isaga baddalaan kuwa ay xiran yihiin, gargaar caafimaad oo deg deg ah iyo in telefoonnadooda dab loo galiyo.