Waa kuma Mustafe Muxumed Cumar? Madaxweynaha shan sano sii hoggaamin doono Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya

Saacad ka hor

Shahaadada Labaad ee jaamacadda (masters) ee isla dhaqaalaha wuxuu ka qaatay Imperial College of London ee dalka Britain.

Wuxuu ka soo shaqeeyey hay'ado kala duwan oo ay ka mid yihiin Save the Children, WFP, OCHA, iyo qaar kale.

Waxaa loo beddelay dalka Zimbabwe 2006 illaa 2007, ka dib markii loogu hanjabay in la dilayo, markaas oo uu gacan ka gaystay in la kashifo xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo TPLF ay ka gaysteen gobolka Soomaalida ee Itoobiya.

Wararka waxay sheegayaan in markii uu u hogaansami waayey digniintaas in ciidanka Liyuu Boolisku qabteen ay magaalada Dhagaxbuur ka kaxaysteen aabihiis oo 70 jir ahaa, iyo walaalkiis ka yaraa, Faysal Cumar.

Dad xog ogaal ah waxay sheegeen in Faysal la dilay oo laga tuuray gaari xawli ku socday, ayadoo ka dibna la sheegay in uu isagu is dilay ayadoo uu aabihii goobjoog ahaa.