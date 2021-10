Mowliidka - Sida ay Muslimiinta isugu khilaafsan yihiin xuska dhalashada Nebiga

Balse inta badan tixraacyada waxay muujinayaan in Nabiga uu dhashay bisha Rabiicul Awal. Balse dabaaldegyada sunniyiinta waxaa la qabtaa 12-ka bisha, halka Shiicadana ay xusaan 17-ka bisha. Haddaba, waxaa loo arkaa in bishan ay tahay midda dabaaldegyada.

Taariikhdan la isku khilaafsan yahay waxay keentay in Hoggaamiyaha Ruuxiga ee Iran, Ruuxullah Khomeini, in sannadkii 1981, uu ku tilmaamo isbuuca midnimada Muslimiinta, isagoo tixraacaya labada taariikh ee xuska iyo maalmaha u dhexeeya. Taas micneheedu wuxuu ku sheegay in bishan ay isu soo dhowaadaan Sunniyiinta iyo Shiicada.