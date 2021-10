Qoowmiyada Reer Nigeria ah isu haysta in ay Yuhuud yihiin

30 Daqiiqadood ka hor

Shlomo Ben Yaakov waxa uu doonayaa in uu noqdo waddaadkii ugu horeeyay oo Yuhuudi Nigerian ah

Intooda badan si buuxda uma fahansana luqadda, balse qowmiyaddan yar ee Nigeria u dhashay ayaa waxay sheeganayaan in boqollaal sano ka hor ay ka soo jeedeen Yahuudda - isla markaana ay jahwareer ka qaadeen in Israa'iil aysan aqoonsan.

Dad badan oo Igbo ah ayaa aaminsan inay asal u leeyihiin Yahuudda ayna ka mid yihiin 10-ka qabaa'il ee la sheegay inay ka lumeen Israa'iil, inkastoo badankood aysan ku dhaqmin sida Yaakov. Kuwa ku dhaqma waa in ka yar 0.1% ka yihiin 35-ta milyan ee qowmiyadda Igbo ay ka kooban tahay.

Caadooyinka Igbo sida in wiilasha la gudo, in loo baroor diiqo qofka dhintay muddo toddoba maalmood ah, in loo dabaal dego bisha dhalatay iyo qaar kale ayaa xoojinaya sheegashadooda ah inay farax u leeyihiin Yahuudda.