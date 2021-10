Soomaaliya: "Kalluumeysiga sharci darrada ah waa masiibo qaran"

39 Daqiiqadood ka hor

Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in caddaallada la horgeeni dadka lagu helo arrintaas.

Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya, Suleymaan Maxamed Maxmuud, oo la hadlayay saraakiil tababar ku soo qaatay dalka Seychelles, ayaa sheegay in dowladda ay xoojineyso dadaallada lagula dagaallamayo maraakiibta kalluumeysiga sharci darrada ah ka wada xeebaha Soomaaliya.

"Ujeeddada tababarka ay wasaaradda, xafiiska xeer ilaalinta iyo booliska u direen xubnaha halkan fadhiya, waxaa weeye in lala dagaallamo kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka socda badaheena".

"Kheyraadkaas ku jira badda waxaa si sharci darro ah uga faa'ideysta, dadyow kale oo u soo shaqo tagey in xeebaha Soomaaliya leedahay. Weliba way nabaad guuriyaan kheyraad tiro badan oo kooban oo Soomaaliya baddeeda ku jira oo la rabay in la badbaadiyo kalluumeysigiisa iyo gurashadiisana la yareeyo," ayuu yiri Suleymaan.