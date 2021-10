Tagaasida duula: Waxaa suuragal ah in tagsi duulaya aad raacdo seddax sano gudahooda

Dad badan waxaa maskaxdooda ku soo dhici kara in ay is waydiiyaan halka ay ka timid fikradda tagsiga duula, kaas mar laga arki jiray muuqaallo taxane ahaa oo la oran jiray The Jetsons.

Duqa magaalada Los Angeles ee Mareykanka, Eric Garcetti, wuxuu sheegay in qorshaha uu shaaciyay maamulkiisa uu yahay mid ka qeyb qaadan doono sidii maamulada kale ay uga shaqeyn lahaayeen in lagu guuleysto teknolojiyaddan.

"Iyadoo adeegan uu ina xusuusinayo filimkii The Jetsons, inta aanan la gaarin ka miro dhalinta qorshahan, waa in la eegaa dhowr caqabadood oo ku hor gudboon arrintani," waxaa sidaas tiri Jennifer Richter, oo ah qareen ka howlgasha Mareykanka oo ku takhasustay sharciyada la xiriira Drones-ka iyo takaasida duusha.

"Waxaan ka mid ah caqabadahaas, in marka hore ay dadweynaha aqbalaan adeegan; in si xowli ah loo soo saaro; in la xoojiyo awoodda iyo maaliyadda kaabayaasha la xiriira adeegan iyo in la hormariyo maamulka hawada ee adeegan," ayay tiri Jennifer Richter.