Korneel Qadaafi: Daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa iyo sidii loo qabtay

Qadaafi waxaa loo arkayay inuu ahaa nin maamulkiisu istiraatiiji yahay oo ay u dul qaadanayeen shacabkiisa in ka badan inta loo dul qaatay madaxda kale ee carabta. Laakiin ma uusan ahayn hoggaamiye u janjeeray dhinaca dalalka reer galbeedka, sida madaxda kale ee carbeed.

Daqaqadihii noloshii korneel Qadaafi

Saacadihii hore ee Khamiistii ee 20-kii October 2011, Korneyl Qadaafi, oo ay la socdeen ciidamo daacad u ah, ayaa go'aansaday in uu isku dayo in ay xoog ku galaan Degmo labaad.

Kolonyadii la socotay waxaa ku jiray wiil uu dhalay Qaddaafi oo lagu magacaabo Mutassim iyo madaxa ciidamada Abuu Bakar Yoonis Jabr. Labada nin ayaa markii dambe la sheegay in ay goobta ku dhinteen, isla markaana Meydka Mutassim laga tusay TV-ga Liibiya.

Diyaaradaha NATO waxay markaas ku rideen kolonyada Qadaafi laba bambo, waxayna burburiyeen 14 baabuur, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof, waxayna ku qasbeen Qaddaafi iyo ilaaladii gaarka ahayd in ay dib u gurtaan, kuwaas oo dhammaantood badbaaday.

Mansuur Dhao ayaa ku qanciyay taliyihiisa in ay maraan waddada weyn iyagoo adeegsanaya tuubooyin biyo-mareen ah, waxayna rajaynayeen inay gaaraan goobaha ammaanka ah ee beeraha dhinaca fog ee magaalada Sirte.

Balse isla markii ay soo baxeen, maleeshiyaad ayaa ku yimid oo weerar ku billaabay. Ilaalada Qadaafi ayaa tuuray bam-gacmeedyo si ay isaga caabiyaan maleeshiyada, balse bambadii 3-xaad oo ay tuureen ayaa dib ugu soo laabatay, oo ku dhex qarxday waxayna bambadaasi dishay waardiyihii Qadaafi ee tuuray, taas oo xitaa sababtay in madaxweyne Qadaafi madaxa ka dhaawacmo.

"Waa xilliga uu Qadaafi aadka u xanaaqay. Wuxuu aad uga xanaaqay in isgaarsiin la'aan iyo koronto la'aan ay jireen. Awood uma uusan lahayn in caalamka kale uu la xiriiro," ayuu yiri Mansuur.

Korneel Qadaafi iyo rag faro ku tiris ah ayay u suurta gashay in ay lug ku baxsadaan waxayna magan-galyo ka raadiyeen laba tuubo oo waaweyn oo biyo-mareen ah oo qashina uu ka buuxay inkastoo ay ciidamada fallaagada ay markaas xireen.

Waxaan fahamnay in loo baahan yahay in maxkamad la saaro, laakiin qof walba isma xakamayn karin. Ugu yaraan laba saacadood, waxay u ahayd "hubaal ah inuu dhintay."

Markaa ugu dambayntii Qadaafi waxaa la saaray ambalaas, wuxuu ka qawnaa qeybta kore waxaana muuqatay in uusan nooleyn, markii la keenay Misrata, oo ah safar ugu yaraan laba saacadood ah qaatay. "Dhab ahaantii wuu dhintay".

Sidee Qadaafi loo qabtay?

Waxaa la aaminsan yahay in muuqaalka laga duubay laga dhex arki karay in xabad lagu dhuftay oo la dilay.

Dagaalyahan ka mid ahaa mucaaradka, Salem Bakeer, wuxuu Reuters u sheegay: "Marka hore waxaa ku tuurnay madaafiic, balse way shaqeyn waayeen".

"Ka dib mid ka mid ahaa raggii Qadaafi ayaa soo baxay wuxuuna haatiyay gacantii uu qoriga ku haystay... Ka dib markii uu i arkay, wuxuu billaabay in uu xabado nagu soo rido. Waxaan u maleynayaa in Qadaafi uu ku amray in xabadda uu joojiyo. Ka dib wuxuu dhahay 'Mucaamir Qadaafi halkan ayuu joogaa wuuna dhaawacmay'".