Soomaali ka tirsanaan jiray booliiska Mareykanka oo loo haystay dil oo dib loo xukumay

Saacad ka hor

Garsooraha Degmada Hennepin ayaa Khamiistii dib u xukuntay Maxamed Nuur oo ka tirsanaan jiray booliiska Minneapolis ku dhawaad ​​shan sano oo xabsi ah, waxaana hatan la oggaaday in dilkiisa uu ahaa darajada labaad.

Maxamed Nuur oo 36 jir ah ayaa la rajeynayay in uu xabsiga ka soo baxo 27-ka bisha Juun ee sannadka dambe.

Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay Ruszczyk Damond oo qaabishay dhanka gaariga uu askarigu ku jiray iyada oo damacsanayd in ay ku wargaliso in ay ka shakiday in guri ay daris yihiin oo Minneapolis ku yaalla uu kufsi ka dhacayo, arrintaasina waxay dhacday 15 Luulyo ee sannadkii 2017.