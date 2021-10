Dagaalka Guriceel: Maxay yihiin ciidamada Haramacadka ee la hadal hayo?

38 Daqiiqadood ka hor

Sidoo kale, waxaa la sheegayaa in illaa 30 qof ay ku dhinteen dagaalka seddaxda maalmood ka socda magaalada Guriceel ee u dhexeeya Galmudug oo garab ka heleysa dowladda iyo malleeshiyaadka ururka Ahlu Sunnah.

Ciidanka Haramacad maxay yihiin?

"Ciidamadan waxa ay intooda badan ka mid ahaayeen askartii NISA ee hubka sitay, balse dowladda hadda jirta ayaa u bedashay booliska sida gaarka ah u tababaran. Waxa ay u badan tahay in magacooda Haramacad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin," ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed, taliye kuxigeenkii hore ee NISA.

Cabdisalaam ayaa sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidamada Haramacad ay niyad jab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiyay tababarka iyo tayayntooda.

Ciidamadan oo waayihii dambe soo shaac baxay ayay dad badan dowladda ku dhaliileen inay u adeegsato dano siyaasadeed, cududda ciidmaadanna loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.

"Dowladda Soomaaliya iyadaa loo tababaray ciidamada isla markaana xaq u leh halka ay geyneyso iyo qaabka ay u hawlgelinayso, balse waxaa su'aal la gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dano siyaasadeed oo laga weeciyo dagaalka Al-Shabaab. Taasi waxa ay keeni kartaa in laga guul gaari waayo dedaalka loogu jiro in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya," ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed.