Dhakhaatiir Maraykan ah oo kelli doofaar ku talllaalay qof bini-aadan ah

57 Daqiiqadood ka hor

Dhakhaatiirta qalliinka Maraykanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen in kelli doofaar ay ku tallaaleen qof bukaan ah ayagoo sheegay in ay rajaynayaan in ugu dambayn arrintaasi ay xallin doonto gabaabsiga xubnaha jirka ee dadku ay ku deeqaan.