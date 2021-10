Mareykanka oo shaaciyay hal sabab oo uu kula dagaallami karo Shiinaha

19 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in uu difaaci doono Taiwan haddii Shiinuhu uu soo weeraro, taas oo u muuqata in uu ka baxayo mowqifkii siyaasadeed ee muddada dheer uu Maraykanku arrintaas ka taagnaa.

Mr Biden ayaa ku jawaabay: "Haa" wuxuuna intaas ku daray in aan loo baahnayn in "laga walwalo in Shiinuhu uu sii xogaysanyo", waayo "Shiinaha, Ruushka iyo caalamka kaleba way ogyihiin in militari ahaan aan adduunka ugu awood badannahay"