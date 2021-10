Duulimaad: Dood ka dhalatay diyaarad ay ka soo daadatay wasakhda musqusha

28 Daqiiqadood ka hor

Xildhibaanka golaha deegaanka Karen Davies oo ka hadlayay madasha duulimaadka The Royal Borough Of Windsor & Maidenhead ayaa sheegtay in ay la soo xiriirtay xubin ka tirsan degmada ayna aad uga argagaxday markii ay maqashay dhacdada "laga naxo".