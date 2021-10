Sidee ayay u shaqeeyaan hubka la adeegsado kolka aflaamta la duubayo?

19 Daqiiqadood ka hor

Booliiska ayaa sheegay in jilaaga reer Mareykan Alec Baldwin uu toogtay filim -qaade Halyna Hutchins iyo agaasimihii dhaawacmay Joel Souza oo ku sugnaa goob filim lagu diyaarinayey oo ku taalla New Mexico xilli ay ka shaqaynayeen filimka Rust.

Booliska gobolka New Mexico oo ah gobolka filimka lagu duubayey ayaa sheegay in aan dacwad rasmi ah lagu soo oogin ninkaas, qoriguna ahaa mid noogu talo galay in filimka lagu metelo oo ay ka dhacdo rasaas dheemish ahi, hase yeeshee ilaa haatan ma cadda sida ay rasaastaa dheemishka ahi qof qudha uga jartay.