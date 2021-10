Waxbarashada: Dadka reer Kenya ee dunida ka caawiya qishka

Haddii ardey ku sugan London ama New York uu Online-ka raadiyo qof u sameeya imtixaamka jaamacadda ama loo soo diro sahqo guri waxaa suurtagal ah in qof u sameeyo arrintaas uu ka helo Kenya, BBC-da ayaa u kuurgashay xaaladda qoraayaasha ardeyda dibadda ka caawiya in imtixaamka ay qishaan.