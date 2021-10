Muxuu yahay gantaalka cusub ee Shiinaha uu tijaabiyay ee Jiifka u diiday Mareykanka?

Saacad ka hor

Warka ah in Shiinuhu tijaabiyay gantaal cusub oo xawaarihiisu dheereeyo oo awood u leh inuu xambaaro nukliyeer ayay dadka qaar ku tilmaameen inuu yahay mid wax ka beddelaya tartanka hubka kaas oo ka yaabiyay saraakiisha Mareykanka.

Tibaajintan Shiinaha ayaa imanaysa iyadoo dabayaaqadii bishii aynu soo dhafnay ay Pentagon -ka Mareykanka sheegeen in Mareykanka uu ku guuleystay tijaabinta gantaal aad xawaarihiisu u sarreeya oo shan jeer ka dheereeyo xawaaraha codka. Gantaalka ayaa laga sii daayay diyaarad ilbiriqsiyo uun ka hor inta uusan matoorkeedu bilaaban.

Hubka xawaarihiisa sarreeya ayaa in ka badan shan jeer waxa uu ka xawaare sarreeyaa dhawaaqa, haddii aan si kale u dhigno waxa uu saacaddii jarayaa xaawaare gaaraya 6,200 oo kilomitir saacaddiiba.

Maxay yihiin hubka ICBMs iyo FOBS?

Runtii bilihii la soo dhaafay tiro saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaa tibaaxay in horumarka noocan ah ee Shiinaha uu yahay khatar culus.

Fikradan waxaa sii waday Midowgii Soofiyeeti intii lagu jiray Dagaalkii Qaboobaa waxaana hadda ay u muuqataa in Shiinaha uu soo nooleeyay.

Waxa uu Shiinuhu u muuqdo inuu sameeyay ayaa ah in la isku daro farsamada FOBS iyo tan hypersonic - waxay maraan cirifka sare iyagoo ka fogaanaya radaarka iyo difaaca gantaalaha . Laakiin sababtu maxay tahay?

"Beijing waxay ka cabsi qabtaa in Mareykanku uu adeegsan doono aaladaha casriga ah ee isku -darka awoodda nukliyeerka ee la casriyeeyay iyo difaaca gantaalada ," ayuu yiri Mr Lewis.

Beijing iyo Moscow labaduba waxay u arkaan in hubka xawaarihiisu sarreeya ee hypersonics ay yihiin hab lagu hubinayo jabka difaaca gantaalaha, ayuu aaminsan yahay. Laakiin taa bedelkeeda, Mareykanku wuxuu qorsheynayaa inuu u adeegsado inay ku garaacaan waxa loogu yeero bartilmaameedyada adag sida waxyaabaha taageera xakameynta nukliyeerka, iyagoo adeegsanaya madaxyada caadiga ah ama kuwa aan nukliyeerka ahayn.

Laakiin khubarada qaar ayaan ku raaci doonin in tijaabadan uu Shiinuhu sameynayo ay tahay halis cusub. James Acton oo ka tirsan Carnegie Endowment for Peace International ayaa sheegay in Mareykanka uu u nugul yahay weerarka nukliyeerka ee Shiinaha tan iyo ugu yaraan 1980 -meeyadii.