Ma la filayay in afgembi uu ka dhaco dalka Sudan?

32 Daqiiqadood ka hor

Al-Burhaan wuxuu ku dhawaaqay in la kala diray Dowladdii iyo golaha wasiirada ee dalkaasi xukumayay, waxaa uu sidoo kale shaaciyay in xaaladda degdeg ah oo dalkaas lagu soo rogay iyo joojinta qodobbada ku jiray dukumintiga dastuurka. In kastoo uu ku adkeystay in dowlad Dimuquraadi ah ay ku wareejin doonaan xukunka.