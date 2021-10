Sacad Al-Jabri: "Maxamed Bin Salmaan wuxuu kireystay calooshood u shaqeystayaal i dili"

Saacad ka hor

Sacad Al-Jabri waxay aad isugu dhowaayeen dhaxal sugahii hore, Maxammed bin Nayef, wuxuuna masaafuris ahaan uu ku joogaa dalka dibadiisa, in ka badan seddax sano, si wayn ayaana loo ilaaliyaa amnigiisa. Wuxuu ku nool yahay Canada.

Sarkaalkan horey uga tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxal-sugaha uu kireystay koox calooshood u shaqeystayaal ah si ay isaga u dilaan.

Jabri ayaa mar uu wareysi siinayey barnaamijka '60 Minutes' ee telefishinka CBS News, wuxuu sheegay in qorshaha ah in la dilo uu bilowday markii uu dalka cararay, ka dib markii xilka dhaxal-sugaha uu la wareegay Maxamed Binu Salmaan, sannadkii 2017.

Wuxuu intaa ku daray in mid ka mid ah saaxiibbadiis uu uga digay in uu wajihi doono mid la mid ciqaabtii uu maray wariyihii ka soo horjeeday boqortooyada, Jamal Khashoggi,.

Markii la baahiyay hordhaca wareysiga inta uusan telefishinka ka bixin, waxay safaaradda Sacuudiga ee Washington bayaan ay soo saartay ku tilmaantay in Sacad Al-Jabri uu ahaa sarkaal hore oo dowladda ka tirsanaa "loona haysto dambiyo la xiriira dhaqaalaha".

Al-Jabri ayaa barnaamijka u sheegay: "Digniinta aan helay waxay ahayd in aanan u dhowaanin hawlgal kasta oo Sacuudigu ka fuliyo Canada. In aanad tagin qunsuliyadda, in aanan aadin safaaradda ... Waxaad ku jirtaa liiska ugu sarreeya."