Afgembiga Sudan: Waa kuma Maxamed Hamdan Dagalo, geeljirihii hadda majaraha u haya mustaqbalka Sudan?

46 Daqiiqadood ka hor

Waa kuma Hemedti?

Si la mid ah sida ragga kale ee ku sugan gobolkaas miyiga ah, Hemeti waxa uu dagaalka u arkay "fursad uu lacag ka samayn karo" ayuu yidhi Alex de Waal, oo ka qayb qaatay wada xaajoodyadii 2006-dii oo uu dhex dhexaadiye ka ahaa waana qoraaga buugga lagu magacaabo "The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power".