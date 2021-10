Dilkii Sankara : Ninka loo haysto in uu dilay saaxiibkiisii madaxweynaha ahaa

Dacwadda dilkii madaxwaynihii hore ee dalka Burkina Faso Thomas Sankara ayaa waxaa gundhig u ah eedeeynta loo jeedinayo madaxwaynihii isaga badalay Blaise Compaoré, oo ay xusid mudantahay in ay saaxiibo aad isugu dhow ahaayeen.

Walaalo aan kala maarmin oo gacmaha is haysta ayay ahaayeen sanaddii 1983-dii waxay si wada jir ah u soo afjareen xukunkii madaxwayne Jean-Baptiste .

Sidee ayay isku barteen?

Mariam Sankara, oo ah xaaskii uu ka dhintay Thomas Sankara, ayaa wareysi ay siisay Caroline Loyer oo ka tirsan BBC ku sheegtay in ninkeeda iyo madaxweynihii hore ee Compaoré ay isku barteen ciidamada oo ay ka wada tirsanayeen.

"Markii aan la kulmay ninkeyga, mar hore ayay is garanayeen, Waxay ku kulmeen ciidamada, Aad bay isugu dhawaayeen, Wuxuu ahaa saaxiibkiisa ugu wanaagsan,Waxa uu ahaa qofka iman kara wakhti kasta gurigiisa ", ayay tiri.

Wariyihan ayaa Sankara la kulmay intii uu xukunka hayay ka hor inta an la dilin.

"Kulankii ugu horeeyay ee dhexmaray Thomas Sankara iyo Blaise Compaoré wuxuu ka dhacay Morocco, inta lagu guda jiro tababar ay ku qaadanayeen magaalada Rabat, January ilaa May sanaddii 1978," ayuu buugiisa ku qoray wariyahan.

Saxafiga Madagascan, oo dhintay 1997, wuxuu sheegay in Thomas iyo Blaise aysan kala tagin ka dib kulankoodii ugu horreeyay ee ka dhacay dalka Morocco.

Serge Théophile Balima, oo ahaa la taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee Kabtan Thomas Sankara, ayaa BBC-da u xaqiijiyay in labadoodu ay aad isugu dhawaayeen ka hor iyo labadii sano ee ugu horeysay ee kacaankooda.

"labada nin waxay ahaayeen walaalo, aad ayay isugu dhawaayeen oo waxaad mooddaa xitaa in hal waalid wada dhalay ," ayu yiri Mr Balima.

BBC-da ayaa isku dayday in ay soo aruuriso macluumaad dheeraad ah, waxaanan la hadalnay xubnaha kale ee qoyska Sankara , balse marka la eego in ay soo dhawaatay maxkamadeynta ayaan ku ekaanay waxyaabihii horey looga qoray, sababo la xiriira qodobo sharci oo naga hor istaagaya in aan xogo cusub daabacno inta ay maxkamadda socoto.