Haweeney boqortooyo ku baddalatay jaceyl

48 Daqiiqadood ka hor

Gabadhan ayaa mansabkeedii boqortooyada ku waaysay guursashada ninkan maadama sharciga u yaal qoyska Boqortooyada uu dhigaya in haddii qof ka tirsan qoyska Boqortooyada uu damco in uu guursado qof caadi ah ay tahay in uu iska dhigo darajada ama maaqaamka Boqortooyada.

Labo bilood kadib, waxaa soo baxay warar sheegayo in muran ka dhashay lacag uu dhexmaray hooyada dhashay Kamuro iyo gabadh hadda ka hor uu la socon jiray. Gabadha waxay ku anddacootay in Kamouro iyo hooyadiisa ay ku guul-dareysteen inay bixiyaan lacago deyn ah oo ay ku laheyd. Arrintani waxay keentay su'aal ah in Kamuro uu dhaqaale ahaan is maareyn doono mustaqbalka iyo in kale.