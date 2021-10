Ganacsatada Soomaalida ee Turkiga oo xaalkooda ka walaacsan

40 Daqiiqadood ka hor

"Sababta waxaan is leeyahay sharciyo badan oo markii hore annaga aannaan ogayn, Soomaalida waad ogtahay oo waa dad u ganacsi jecel, markii waddanka aannu nimi dad xoogaa naga soo horreeyey waxay noo sheegeen in dal fiican oo aan walaalo nahay uu yahay, markaa si baan ugu niyad samayn oo waxaanu islahayn fursad baa jirtee ka faaiidaysta maadaam dalkii lagu soo qulqulayo" ayay Nasteexo u sheegtay BBC-da oo ay la hadashay.

Maxaa lagu haystaa Soomaalida?

Falcelinta Soomaalida

Maxamed Ciise Cabdullaahi waxa uu ka midyahay dadka wax ku bartay dalka Turkiga, sida sharciga ah u degen dalkaas, islamarkaasna haysta ganacsiyo sharci ah. Wuxuu sheegay in la xiray, dhawr habeena uu xabsiga ku jiray sida uu kasoo xigtay wargeyskan. Wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay in iyaga oo sharciyo rasmi ah haysta in la isku dayo in la tarxiilo.